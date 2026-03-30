Beşiktaş’ta bankaya silahlı soygun girişimi: Eski çalışan olduğu öğrenilen kişi gözaltına alındı
İstanbul Beşiktaş'ta Nispetiye Mahallesi’nde bir banka şubesinde eski çalışan M.S, güvenlik görevlisinin silahını almaya çalışarak soygun girişiminde bulundu. Ardından kaçan şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan özel bir banka şubesine gelen M.S, boğazına bıçak dayadığı güvenlik görevlisinin silahını alarak soygun girişiminde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Polis köpeğiyle yapılan müdahalenin ardından yakalanan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü.
M.S'nin, aynı bankanın başka bir şubesinde çalıştığı ve işten çıkarıldığı öğrenildi.