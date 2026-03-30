Beşiktaş’ta bankaya silahlı soygun girişimi: Şüpheli kaçtı
İstanbul Beşiktaş Nispetiye Caddesi’nde bir bankaya silahla gelen şüpheli, kapıyı açamayınca kaçtı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
