Beşiktaş’ta, Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların 5’e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 10 Nisan Perşembe günü saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.