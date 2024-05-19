Beşiktaş’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Beşiktaş’ta 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Yollar, 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde saat 17.30-19.00 arasında kapatılacak.

Valiliğin yaptığı açıklamada, "Kapatılacak yollar: Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi, Palangalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi. Alternatif güzergahlar ise, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi" denildi.