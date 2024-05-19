Beşiktaş’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Beşiktaş’ta 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği, Beşiktaş’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı yolların kapatılacağını duyurdu.
Yollar, 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde saat 17.30-19.00 arasında kapatılacak.
Valiliğin yaptığı açıklamada, "Kapatılacak yollar: Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi, Palangalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi. Alternatif güzergahlar ise, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi" denildi.