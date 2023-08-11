Beşiktaş’ta Berkay Vardar, FC Sheriff’e kiralandı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar’ın, Moldova temsilcisi FC Sheriff’e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon A takıma yükselen Berkay Vardar’ın, 1 yıllığına Moldova ekibi FC Sheriff’e kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Berkay Vardar’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.