Beşiktaş’ta bir işçi, çalıştığı restoranda silahla öldürülmüş halde bulundu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Gayrettepe Mahallesi'nde Burak Bagane isimli işçi, çalıştığı restoranda silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin inceleme sürerken Burak Bagane'nin dün sosyal medya hesabından "Leş ve anlamsız hayat" notuyla paylaşım yaptığı öğrenildi.

İstanbul'da bir işçi, çalıştığı işletmede başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Beşiktaş'ın Gayrettepe Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar sesin geldiği noktaya doğru yönelince Burak Bagane isimli şahsın silahla vurulmuş bir şekilde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından Burak Bagane’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Öte yandan Burak Bagane’nin 16 Mayıs'ta (dün) sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edildi. Bagane, paylaşımında "Hayatım boyunca doğruları konuştum. Kimsenin yanlışına ortak olmadım. Az adam olun dedikçe şerefsizliği seçenler ile işim olmadı. Kimsenin hakkı yok üstüme bir iyiliğe karşı 10 iyilik yaptım” ve “Leş ve anlamsız hayat” ifadelerine yer verdi.