Beşiktaş’ta büyük kaos: İki başlı düzen

Ahmet Can SARIKAYA

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda dün önemli gelişmeler yaşandı. Futbol Direktörü Samet Aybaba’nın görevinden ayrılması sonucu başlayan kaos ortamı, Başkan Hasan Arat’ın Futbol A.Ş.’deki görevlerini bırakmasıyla sonlandı. Arat’ın yerine Futbol A.Ş.’nin başına Hüseyin Yücel geçti. Futbol şubesinden sorumlu yöneticiler ise Asbaşkanlar Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar oldu.

Alınan karar sonrası açıklamalarda bulunan Hasan Arat, “Özellikle futbol branşında son bir ayda Beşiktaş, dramatik sonuçlar yaşamıştır. Taraftarımız ve biz son derece üzgünüz. Bazen türbülanslar olabilir. Gün gelir yollar ayrılır daha iyi yönetebilmek için. Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Zaman zaman sizi bilgilendirmede gecikmeler oldu. Futbol AŞ'den ve Ümraniye'den tamamen sorumlular Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar olacak. Hoca ve transfer kararlarından sorumlu olacaklar. Ben ağırlıklı olarak kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım” diye konuştu.

BİR GÜNDE YAŞANANLAR

Siyah-beyazlı kulüp özellikle son bir günde oldukça hareketli saatler yaşadı. Futbol Direktörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel’ın görevden alınmasıyla başlayan süreçte, Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Göçmez ve Işıl Zeybek istifa etti. Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yollar ayrıldı. Yapılan toplantı sonrası Göçmez’in istifası kabul edilmedi ve görevine geri döndü.

Özellikle futbol takımının üst üste aldığı kötü sonuçların ardından yönetim içindeki ayrılıklar iyice ayyuka çıkmıştı. Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar’ın içinde bulunduğu yönetim kurulu üyeleri, Futbol Direktörü Samet Aybaba’yla yolların ayrılmasına sert tepki gösterirken Friedel’ın kulübe getirilmesinde rol oynayan Kaan Şakul’un görevini bırakması için baskıda bulundu. Yaşananların ardından düzenlenen basın toplantısında ise Hüseyin Yücel’in başını çektiği ekip güçlenerek çıktı. Şakul daha pasif bir göreve çekilirken Başkan Hasan Arat, Futbol A.Ş.’den ayrıldı. Bu kararlar sonrası görevine son verilen Samet Aybaba’nın yeniden ekibe katılacağı gelen bilgiler arasında.