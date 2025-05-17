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Beşiktaş’ta, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Ajans Haberleri
  • 17.05.2025 16:26
  • Giriş: 17.05.2025 16:26
  • Güncelleme: 17.05.2025 16:27
Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

5’e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Corendon Alanyaspor maçı için bugün saat 17.45’te Sabiha Gökçen  Havalimanı’ndan özel bir uçakla Alanya’ya giderek kampa girecek.

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