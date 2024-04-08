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Beşiktaş’ta değnekçi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 23:40
  • Giriş: 08.04.2024 23:40
  • Güncelleme: 08.04.2024 23:40
Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta değnekçi yakalandı

Beşiktaş’ta cadde ve ara sokaklarda değnekçilik yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Beşiktaş Nispetiye Mahallesi’ne bağlı cadde ve ara sokaklarda değnekçilik yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Y.K.’nın park alanlarına araç park eden sürücülerden vale hizmeti verdiğini belirterek ücret aldığı belirlendi.

Yakalanan şahıs hakkında 2918 Sayılı KTK’nın 79. maddesi "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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