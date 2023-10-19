Beşiktaş’ta derbi mesaisi devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında cumartesi akşamı Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.