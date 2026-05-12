Beşiktaş’ta El Bilal Toure kararı bekleniyor

Beşiktaş’ta El Bilal Toure’nin geleceğinin bu hafta netlik kazanması bekleniyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, Malili futbolcu hakkındaki kararını Süper Lig’in son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçının ardından vereceği öğrenildi.

15 MİLYON EUROYA SICAK BAKMIYOR

Beşiktaş’ın sezon başında Atalanta’dan kiraladığı 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, 15 gole ulaşması halinde devreye girecek 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi bulunuyor.

Siyah-beyazlıların mevcut şartlarda bu bonservis bedelini ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Yönetimin, El Bilal Toure’nin performansından memnun olduğu ancak yüksek maliyet nedeniyle yeniden kiralama formülünü değerlendirdiği ifade edildi.

Malili futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı.