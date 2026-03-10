Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu dönemi sona eriyor

Beşiktaş altyapısından yetişen ve uzun yıllardır siyah-beyazlı formayı giyen Ersin Destanoğlu’nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki kalecinin kontratının uzatılmayabileceği ve Beşiktaş yönetiminin yeni sezon için farklı bir kaleci planı yaptığı öne sürüldü.

ALTAY BAYINDIR'LA ANLAŞILDI

Haberlere göre siyah-beyazlı kulüp, Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırmayı değerlendirirken kaleci transferi için Manchester United forması giyen Altay Bayındır ile prensip anlaşmasına vardı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu’nun ayrılması durumunda Altay Bayındır’ın Beşiktaş’ın yeni kalecisi olması bekleniyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve yaklaşık 13 yıldır kulüp bünyesinde bulunan Ersin Destanoğlu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 22 karşılaşmada görev aldı. 25 yaşındaki kaleci bu maçların 7’sinde kalesini gole kapatırken toplamda 23 gol yedi.