Beşiktaş’ta, Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Dünkü idmanda sakatlanan Colley’in sarı-lacivertlilere karşı forma giyip giyemeyeceği ise maç günü netleşecek.

Ajans Haberleri 07.12.2023 14:42 Giriş: 07.12.2023 14:42

Güncelleme: 07.12.2023 14:43 Kaynak: İHA

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Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Öte yandan tedavileri devam eden futbolculardan Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaklar.

Ayrıca dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ dizinde rotasyonel yaralanma yaşayan Omar Colley’in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Colley’in, Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecek.