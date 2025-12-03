Beşiktaş’ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ, Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, geniş alanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Rafa Silva ise, antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

