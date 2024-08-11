Beşiktaş’ta hedef şampiyonluk

Spor Servisi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni sezona ilişkin hedefleriyle Olimpiyat Oyunları için bulunduğu Fransa’nın başkenti Paris’te açıklamada bulundu. Beşiktaş'ta sıkıntılı bir dönemde göreve geldiklerini ve büyük sorunlarla karşılaştıklarını belirten Arat, ‘‘Fakat tüm sorunları yaşamamıza, çok sıkıntılı bir sezon geçirmemize rağmen iki kupa kazanmamız, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmemiz, bunlar güzel şeyler’’ dedi.

Yeni sezona Süper Kupa şampiyonluğuyla başladıklarını hatırlatan Arat, ‘‘Süper Kupa'da ezeli rakibimize karşı yeni yaptığımız transferlerle camiamızı çok morallendirecek bir sonuç elde ettik. Fakat bunların hepsi şu anda bitti. Yani kupalar müzeye konuldu. Pazar günü maçımız başlayacak. Lig ve Avrupa kupası maçlarıyla birlikte Beşiktaş yeni bir hedefe doğru yürüyecek’’ ifadelerini kullandı.

Hasan Arat, kadrolarındaki eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘‘Biliyorsunuz 14 yabancı hakkımız var. 14 sporcuya düşmemiz için bizden epeyce bir oyuncunun gitmesi gerekiyor. Şu anda ana mücadelemiz gitmesi gereken oyuncuların kontratlarını ayarlamak, onlara kulüp bulmak veya kendilerine bunu açık açık söylemek oldu. Lisans çıkartabilecek hale geldiğimiz anda hemen üçe yakın takviye planımız var. O takviyelerimiz hemen hemen hazır sayılır. Gidecek ve gelecek oyuncuların durumu aynı anda olacak diyebilirim.’’

İYİ HAVA YAKALADIK

Hasan Arat, yeni teknik direktör ve oyuncularıyla güzel bir hava yakaladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Camiamız çok motive. Bu bir maraton, bunu unutmayalım. Bu maratonda inişler çıkışlar yaşayacağız. Bu inişler çıkışlarda çok sağlam durmamız lazım. Sporcularımızın, camiamızın moralinin bozulmaması lazım. Ben buradan tüm camiamdan iyi günde, kötü günde hep sporcularımızın teknik heyetimizin yanında olmalarını istiyorum. Avrupa'da başarı kazanmak çok önemli bir hedef. Yani Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da final oynamış bir hoca var. İnşallah takımımız o heyecanı, Avrupa kupalarında da verir."

Arat, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizerek, "Bizim hedefimiz ipi göğüslemek ve bunu Beşiktaş'a yakışır yapmak istiyoruz. Herkese örnek olmak istiyoruz. Ben Beşiktaş'ın bu sene bu hedefe doğru gideceğine inanıyorum. Karşımızdaki rakiplerimizin hangi ölçüde oldukları bizim için kıymetli olabilir ama önemli olan bizim ne yapacağımızdır" dedi.

KARTAL LİGE START VERİYOR

Öte yandan Beşiktaş bugün Süper Lig’deki ilk hafta maçında Samsunspor’a konuk olacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Siyah-beyazlılarda hafif sakatlığı bulunan Gedson Fernandes ve Omar Colley kadroya dahil edildi.