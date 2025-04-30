Beşiktaş’ta işletmelere denetim

Beşiktaş Belediyesi, yurttaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda Ortaköy Meydanı’nda kumpir satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimize Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Yapılan denetimlerde turistleri ve çevredeki vatandaşları rahatsız edecek şekilde bağırarak müşteri çekmeye çalışan 4 işletme süreli olarak kapatılırken 20 işletmeye de ceza yazıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, “Beşiktaş’ta huzuru bozan hiçbir davranışa müsamaha göstermiyoruz. Ortaköy Meydanı’nda yaptığımız denetimlerde hanutçuluk yapan 4 işletmeyi kapattık. 20 işletmeye ise cezai işlem uyguladık. Kaymakamlığımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ortaköy Zabıta Karakol Amiri Onur Özelci, 7/24 görev başında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak komşularımızın ve misafirlerimizin huzuru için etkin bir şekilde dijital platformlar ve sosyal medya takip edilmekte; vatandaşlarımızın paylaşımları ihbar olarak değerlendirilip hızlıca aksiyon alınmaktadır. Hanutçuluk, yani insanları rahatsız ederek zorla müşteri çekmeye çalışmak suçtur. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle müşterek olarak Ortaköy Meydanı’nda bulunan kumpir satışı yapan işletmeler hijyen, satışa arz edilen malzemelerin son kullanma tarihleri, tertip düzen, çığırtkanlık ve hanutçuluk yapmak suretiyle çevreye verilen rahatsızlıklar noktasında denetime tabi tutulmuş 20 işletme ile alakalı 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden hanutçuluk faaliyetleri konusunda cezai müeyyide uygulanmış 4 iş yeri kaymakamlık makamının olurlarıyla süreli olarak kapatılarak faaliyetten men edilmiştir. Beşiktaş’ta komşularımızın, hemşerilerimizin, turistlerin, rahat rahat zaman geçirmesi için hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.”