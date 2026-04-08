Beşiktaş’ta İsrail Başkonsolosluğuna saldırı: Saldırganlara ait detaylar ortaya çıktı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde İsrail Başkonsolosluğu önünde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 polis yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 3 şüpheli etkisiz hale getirildi. Şüphelilerden 2’sinin yaralı, 1’inin ise ölü olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öldürülen saldırganın “dini istismar eden örgütlerle irtibatlı olduğunun belirlendiğini” açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Başkonsolosluğu önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ayrıntılı bir yazı kaleme aldı.

Saymaz’ın aktardığına göre, üç saldırgan Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kiraladıkları 41 AIC 024 plakalı araçla olay günü saat 12.00 sıralarında Beşiktaş’taki konsolosluk binasının bulunduğu plazanın önüne geldi. Araçtan çelik yelek ve kamuflajla inen saldırganlar, bagajdan çıkardıkları uzun namlulu silahları hazırlayarak ateş açtı. O sırada arkalarında bulunan bir minibüsün sürücüsü, saldırganların silahlandığını fark edince geri manevra yaparak uzaklaştı. Polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı; 2 polis yaralandı, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi.

İKİ SALDIRGAN KARDEŞ ÇIKTI

Yaralı olarak ele geçirilen saldırganların Onur ve Enes Çelik olduğu ve kardeş oldukları belirlendi. Aracı kiralayan Onur Çelik’in uyuşturucu kullanmaktan sabıkasının bulunduğu kaydedildi.

Saymaz, bu iki ismin herhangi bir örgütle doğrudan bağlantısına dair net bir tespit olmadığını, yeni bir yapılanma ihtimalinin değerlendirildiğini aktardı.

Olayda ölü ele geçirilen üçüncü saldırganın ise 32 yaşındaki Yunus Emre Sarban olduğu belirtildi. Adana Yüreğir nüfusuna kayıtlı olan Sarban’ın 2018 yılında babasıyla birlikte karıştığı bir cinayet dosyası bulunduğu, babasının 18 yıl hapis cezası aldığı, Sarban’ın ise kısa sürede tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

IŞİD BAĞLANTISI İDDİASI

Saymaz’ın yazısında Sarban’ın geçmişte IŞİD bağlantılı gruplarla temas kurduğu, örgüt üyeliği iddiasıyla yürütülen bir soruşturmada adının geçtiği de yer aldı. Bu soruşturmada Sarban’ın, bazı kişilerle kiralık araç ve silah teminine ilişkin yazışmalar yaptığı belirlendi. 31 Aralık 2018’de Kocaeli’nden Tekirdağ’a giden bir araçta yapılan aramada cop, askeri boyunluk, bere, altı kar maskesi ve çeşitli materyaller ele geçirilirken, dijital verilerde örgütsel içeriklerin bulunduğu belirtildi.

TAHLİYE VE BERAAT SÜRECİ

Soruşturma kapsamında Sarban’ın evinde yapılan aramada da örgütün ideolojik yayınları bulundu. İddianamede, ele geçirilen materyallerin eylem hazırlığına işaret ettiği ifade edildi. Ancak Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 10 Mayıs 2019’da tahliye edildi. Sarban hakkında daha sonra verilen beraat kararının ardından 2021’de uygulanan malvarlığı dondurma tedbiri de 31 Ağustos 2024’te kaldırıldı.