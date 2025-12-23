Beşiktaş’ta kaleci planlaması yeniden gündemde

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi öncesi çalışmalar devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın ile futbol komitesinin yaptığı son toplantıların ardından kaleci pozisyonuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sezonun ikinci yarısına sınırlı ve hedefli takviyelerle girmeyi planlayan siyah-beyazlılarda, Yalçın’ın son toplantılarda kaleci transferine öncelik vermediği öğrenildi. Ancak takım içinden gelen bir talep, bu planlamanın yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYOR

Fanatik’te yer alan habere göre, kaptanlığı alınan ve kaleyi Ersin Destanoğlu’na bırakan Mert Günok, düzenli forma giyebilmek amacıyla takımdan ayrılma isteğini yönetime iletti. Deneyimli kalecinin, 2026 Dünya Kupası öncesinde maç ritmini korumayı hedeflediği ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetiminin, olası bir ayrılık ihtimaline karşı kaleci transferini de gündemine aldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 13 resmi maçta görev yapan 36 yaşındaki Günok’un kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 500 bin euro olarak gösteriliyor.