Beşiktaş’ta kamp soru işaretiyle geçti

Yunis ALAÇAM

Beşiktaş, Avusturya'da 4 Temmuz'da başladığı ikinci etap kamp çalışmalarını oynadığı dört hazırlık maçıyla tamamladı. Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında bulunan tesislerde yurt dışı çalışmalarını noktalayan siyah-beyazlılar, oynadığı dört hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, önceki gün oynanan Petrzalka 1898 karşılaşmasının ardından bazı oyuncuların beklentilerini karşılayamadığını aktardı. Yeni sezona hazır olduklarını dile getiren Norveçli çalıştırıcı, "Bazı oyunculara şans veriyoruz. Bugün bazı oyunculara fikrimi değiştirsinler diye, oynamak için şans verdim. Bazıları fikrimi değiştiremedi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Avusturya kampının ardından transfer çalışmalarına hız verilecek. Siyah-beyazlı ekipte, hazırlık maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı takımdan bir süre uzak kalacak Mustafa Hekimoğlu'nun da yokluğuyla santrfor, sağ bek, kanat oyuncusu ve stoper rotasyonuna takviye yapılması bekleniyor. "İlk 11 seviyesinde 16-17 ana oyuncuyla sezona başlıyoruz" diyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçen sezon karşılaştığı "fark yaratan oyuncu" sorununu bir kez daha yaşamamak için önlemini erken almak istiyor.

YAMANTÜRK’TEN VEDA

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, görevinden ayrıldığını duyurdu. Yamantürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BJK Divan Kurulu Başkanlığı görevini, 8 yıl boyunca gururla ifa ettikten sonra bugün itibarıyla bırakma kararı almış bulunuyorum. Daha önce de divan kurulu seçimine 1,5 yıl varken divan kurulu başkanlığına yeniden aday olmayacağımı kamuoyuna açıklamıştım. Bu şanlı ve şerefli görevin yeni başkanı ve yönetimine, Beşiktaş'ın menfaatleri gereği ve tarafsızlığımı korumak adına en içten başarı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.