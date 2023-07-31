Beşiktaş’ta KF Tirana maçının hazırlıkları devam ediyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanşında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.



BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Yeni transfer Ante Rebic ilk kez antrenmana çıktı.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ idmanı kenardan takip etti.

Beşiktaş, KF Tirana maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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