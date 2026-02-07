Beşiktaş’ta kış transfer raporu: 7 transfer, 9 ayrılık

Beşiktaş, 2 Ocak’ta başlayıp dün sona eren kış transfer döneminde kadrosunda önemli bir değişime gitti. Siyah-beyazlı ekip, kaleci, savunma, orta saha ve santrfor bölgelerine toplam 7 takviye yaparken birçok isimle de vedalaştı.

Sezonun ilk bölümünde istikrarsız bir görüntü sergileyen Beşiktaş, devre arasında kadro planlamasını yeniden şekillendirdi. Siyah-beyazlılar, transfer döneminde Devis Vasquez, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh’u renklerine bağladı.

AGBADOU ISRARI SONUÇ VERDİ

Beşiktaş, transfer döneminin başından bu yana gündeminde yer alan Emmanuel Agbadou’dan vazgeçmedi. Wolverhampton forması giyen Fildişi Sahilli stoper, 18 milyon avro bonservis bedeliyle siyah-beyazlı kadroya katıldı. Agbadou ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Siyah-beyazlılar, savunma hattını üç oyuncuyla güçlendirdi. Yasin Özcan, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou savunmaya eklenirken, kalede ise Roma’dan Devis Vasquez sezon sonuna kadar kiralandı.

ORTA SAHADA İKİ İMZA

Beşiktaş, orta sahaya Kristjan Asllani ve Junior Olaitan’ı transfer etti. Asllani, Inter’den kiralanırken Olaitan ile 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme yapıldı.

Tammy Abraham ile yollarını ayıran Beşiktaş, santrfor hattını Hyeon-gyu Oh transferiyle güçlendirdi. Güney Koreli futbolcu, Genk’ten 14 milyon avro karşılığında transfer edildi ve 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yeni transferlerin büyük bölümü, Beşiktaş’ın 2-9 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirdiği devre arası kampına yetişemedi. Yönetim, transfer sürecinde hata yapmamak adına uzun süreli görüşmeler yürüttü.

SON GÜN ÜÇ İMZA

Beşiktaş, transfer döneminin son gününde Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez’i kadrosuna kattığını duyurdu.

9 futbolcuyla yollar ayrıldı

Siyah-beyazlı ekip, devre arasında kaleci Mert Günok’un yanı sıra Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham ve Rafa Silva ile yollarını ayırdı. Emrecan Terzi ve Elan Ricardo ise kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.

Beşiktaş, başkan Serdal Adalı döneminde toplam 21 transfer yaptı. Siyah-beyazlılar, sezon başı ve devre arası transferleriyle kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.

28 MİLYON AVROLUK BONSERVİS GELİRİ

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham’ın satışından toplam 28 milyon avro bonservis geliri elde etti. Bu gelir, devre arası transferlerinde önemli bir kaynak oluşturdu.

Gelenler:

Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-gyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Devis Vasquez

Gidenler:

Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Tammy Abraham, Emrecan Terzi (kiralık), Elan Ricardo (kiralık)