Beşiktaş’ta Kocaelispor hazırlıkları başladı
Kaynak: DHA
İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Kupası C Grubu’ndaki 3’üncü maçında Perşembe günü saat 18.00’de Kocaelispor’un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
