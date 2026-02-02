Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş’ta Kocaelispor hazırlıkları başladı

Ajans Haberleri
  • 02.02.2026 16:47
  • Giriş: 02.02.2026 16:47
  • Güncelleme: 02.02.2026 16:47
Kaynak: DHA
Beşiktaş’ta Kocaelispor hazırlıkları başladı

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Kupası C Grubu’ndaki 3’üncü maçında Perşembe günü saat 18.00’de Kocaelispor’un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol