Beşiktaş’ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Ajans Haberleri 28.09.2023 15:25 Giriş: 28.09.2023 15:25

Güncelleme: 28.09.2023 15:26 Kaynak: İHA

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