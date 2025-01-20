Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer, ilk antrenmanına çıktı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladı.

Samsunspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. İdman, taktik çalışmasının ardından oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00’de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile Jonas Svensson saat 16.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek.