Beşiktaş’ta Orkun Kökçü fark yaratıyor

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, sezonun ikinci yarısında yükselen performansıyla takımının en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Gençlerbirliği deplasmanında attığı frikik golüyle öne çıkan milli futbolcu, istatistikleriyle de siyah-beyazlıların hücum gücüne önemli katkı sağladı.

SON 8 MAÇTA 5 GOL, 4 ASİST

Süper Lig’de son 8 maçta 5 gol ve 4 asist üreten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 9 gole doğrudan etki etti. Sezon genelinde ise 31 resmi maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Orkun, maç başına 3 şut ortalamasıyla da ligin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Beşiktaş’ın ligde son 15 maçta yalnızca 1 kez mağlup olduğu süreçte Orkun Kökçü’nün etkisi belirgin şekilde hissedildi. Yıldız oyuncunun skor katkısı yaptığı 6 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip 14 puan topladı. Sezonun ilk bölümünde daha sınırlı bir katkı sunan Orkun, son haftalarda performansını gözle görülür biçimde yukarı çekti.

2026'DA 10 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

2026 yılına da etkili bir giriş yapan milli futbolcu, lig ve Türkiye Kupası’nda çıktığı 11 maçta 6 gol ve 4 asistle 10 gole doğrudan katkı sağladı. Sezon başında takıma katılan ve kısa sürede 10 numaralı formayı alan Orkun, ilerleyen haftalarda kaptanlık sorumluluğunu da üstlendi.

Hem saha içindeki üretkenliği hem de liderliğiyle dikkat çeken Orkun Kökçü’nün, Beşiktaş’ın gelecek sezon planlamasında da önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.