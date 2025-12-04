Beşiktaş’ta Rafa Silva sürprizi: Antrenmana katılacak

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve bir süredir sakatlığı gerekçesiyle idmanlara katılmayan Rafa Silva’nın bugün (4 Aralık Perşembe) antrenmana katılması bekleniyor.

Dünkü idmanda takımla çalışmalara katılması beklenen 32 yaşındaki futbolcu, sahalara dönüş antrenörüyle çalıştı ve düz koşu yaptı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Beşiktaş yönetimi tarafından, Rafa Silva'nın bugün takım antrenmanına katılacağı bildirildi.

Haberde, Rafa'nın fiziksel açıdan hazır olması halinde pazartesi günü Gaziantep FK'ye karşı oynanacak Süper Lig maçının kadrosuna alınacağı belirtildi.

Beşiktaş ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rafa Silva, bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTI

Portekizli oyuncu geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başlamıştı.

Beşiktaş Asbaşkan Murat Kılıç, Süper Lig'de geçtiğimiz pazar günü Karagümrük ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, Rafa Silva'nın çalışmalarına devam ettiğini belirtmiş ve "Şu an biraz antrenman eksiği var. Çalışıyor ve onu kazanacağız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.