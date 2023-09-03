Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi

Beşiktaş’ta transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala stoperde rota Brezilyalı futbolcu David Luiz’e döndü.

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper bölgesine bir transfer daha yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Brezilyalı futbolcu David Luiz oldu.

Brezilya ekiplerinden Flamengo forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli savunmacının durumunu araştıran Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek Brezilyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ise ödenmeyecek.