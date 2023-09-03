Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala stoperde rota Brezilyalı futbolcu David Luiz’e döndü.
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper bölgesine bir transfer daha yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Brezilyalı futbolcu David Luiz oldu.
Brezilya ekiplerinden Flamengo forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli savunmacının durumunu araştıran Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.
Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek Brezilyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ise ödenmeyecek.