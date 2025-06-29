Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer, Yardımcı Antrenörümüz Mike Marsh, Kaleci Antrenörümüz Richard John Hartis ile futbolcularımız; Kerem Atakan Kesgin, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Joao Mario, Jonas Svensson, Keny Arroyo, Milot Rashica, Bakhtiyor Zainutdinov, Al Musrati ve Gedson Fernandes, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik ekibimiz ve futbolcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.