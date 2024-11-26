Beşiktaş’ta Sergen sesleri

Ahmet Can SARIKAYA

Hedefsiz geçen iki sezonun ardından bu sezona da erken havlu atan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un geleceği tartışılıyor. Oynadığı dört maçta 1 puan toplayabilen ve bu süreçte 11 puan kaybeden siyah-beyazlılar lider Galatasaray’ın 13 puan gerisine düştü. Haftalar ilerledikçe oyun olarak da kötüye giden siyah-beyazlı ekip, önceki gün oynanan Göztepe maçında adeta dibe vurdu.

2-0 öne geçmesine karşın büyük hatalar yapan ve özellikle sahada organize olmakta zorlanan Kartal, rakibinin dirençli oyununa karşılık veremedi ve sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Yenilgiden sonra yönetimden herhangi bir açıklama gelmezken kulislerde Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başladı.

Beşiktaşlı yöneticilerin Van Bronckhorst’un, Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor maçlarında olumsuz sonuç alması halinde görevine son vermesi bekleniyor. Hollandalı antrenörün koltuğu için ilk aday ise Sergen Yalçın.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Son olarak Antalyaspor’da görev alan tecrübeli teknik direktör burada istediği sonuçları alamamıştı. Beşiktaş’ta daha önce yaklaşık 1,5 yıl görev yapan Yalçın bu dönemde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti. Şampiyon olduktan sonraki sezon iyi sonuçlar alamayan tecrübeli antrenör sezon ortasında görevinden ayrılmıştı.

ZİRVEDEN UZAK YILLAR

Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğa ulaşılan 2020-2021 sezonundan sonra istikrarlı bir yapı kuramayan Beşiktaş bu süreçte yönetim değiştirdi. Söz konusu dönemde 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazanılsa da hem ligde hem de Avrupa kupalarındaki başarısız tablo taraftarın büyük tepkisini çekti.

Kartal bu sezona yeni yapılanma ve büyük hedeflerle girse de şu ana kadar beklentinin çok uzağında bir performans ortaya koyuyor. Yüklü miktarda harcama yapılmasına rağmen eksikleri bulunan bir kadronun oluşturulması Arat yönetimine karşı tepkileri çoğaltmış durumda.