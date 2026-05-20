Beşiktaş’ta sezonun en istikrarlı ismi: Orkun Kökçü

Beşiktaş’ta 2025-2026 sezonunun ardından oyuncu performansları da netleşti. Süper Lig’i dördüncü sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekipte en fazla süre alan futbolcu kaptan Orkun Kökçü oldu.

Sezon boyunca teknik direktör Ole Gunnar Solskjær ve Sergen Yalçın yönetiminde sahaya çıkan Beşiktaş’ta toplam 37 farklı oyuncu forma şansı buldu.

2485 DAKİKA SAHADA KALDI

Orkun Kökçü, ligde oynanan 30 maçın 29’una ilk 11’de başlarken toplam 2485 dakika sahada kaldı. Başarılı orta saha oyuncusu, sezonu 8 golle tamamladı.

Siyah-beyazlı takımda süre alan oyuncular sıralamasında ikinci basamakta Ersin Destanoğlu yer aldı. Deneyimli kaleci, 25 karşılaşmada 2250 dakika görev yaptı ve kalesinde 29 gol gördü. Ersin, sezon boyunca 8 maçta gole izin vermedi.

Üçüncü sırada ise Rıdvan Yılmaz bulunuyor. Sezon başında yeniden takıma katılan sol bek oyuncusu, 25 maçta 2088 dakika süre aldı.

Beşiktaş kadrosunun en tecrübeli oyuncusu ise devre arasında takımdan ayrılan Mert Günok oldu. Deneyimli file bekçisi, sezon içinde 8 maçta görev yaptı.

EN GENÇ: MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU

Siyah-beyazlı ekipte forma giyen en genç isim ise altyapıdan yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu olarak dikkat çekti. 19 yaşındaki oyuncu, ligde 17 maçta toplam 375 dakika süre aldı.

Beşiktaş’ta sezon boyunca 20 yabancı futbolcu forma giyerken, kadroda önemli değişiklikler yaşandı. Sezon içinde Rafa Silva, Tammy Abraham, Joao Mario ve Gabriel Paulista gibi isimlerle yollar ayrıldı.

Dalgalı bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekipte özellikle yerli oyuncuların süre ve istikrar anlamında ön plana çıkması dikkat çekti.