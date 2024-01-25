Beşiktaş’ta, Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla sürdürecek.