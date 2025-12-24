Beşiktaş’ta sol bek ve orta saha için temaslar başladı

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin sol bek için ilk adayının Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam olduğu öğrenildi.

Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Young Boys arasında resmi görüşmelerin başladığı belirtildi.

ORTA SAHADA HEDEF SALİH ÖZCAN

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre, orta saha transferinde ise listenin başında Salih Özcan yer alıyor. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan milli futbolcu için Beşiktaş’ın yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemediği ifade ediliyor.

Bu kapsamda iki kulüp arasındaki temasların sürdüğü kaydedildi.

Hem Hadjam hem de Salih Özcan’ın, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Öte yandan stoper hattı için de çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta, Emmanuel Agbadou dışında ilerleyen günlerde yeni isimlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.