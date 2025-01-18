Beşiktaş’ta Solskjaer dönemi başlıyor

Spor Servisi

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Norveçli antrenör Ole Gunnar Solskjaer oldu. Tecrübeli teknik adam dün siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Solskjaer, ‘‘Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi’’ ifadelerini kullandı.

KARTAL’IN RAKİBİ SAMSUN

Öte yandan Beşiktaş bugün Süper Lig’de Samsunspor ile karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maç 19.00’da başlayacak. Kara Kartal’ın yeni hocası Solskjaer mücadeleyi tribünden takip edecek.