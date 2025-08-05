Beşiktaş’ta St. Patricks hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA
İSTANBUL,(DHA)- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü deplasmanda St. Patricks’e konuk olacak Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, ayak tenisiyle sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 10.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, 15.00’te özel uçakla Dublin’e gidecek.
FOTOĞRAFLI