Beşiktaş’ta stopere yeni aday

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına stoper transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Siyah-beyazlılar, bir süredir Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou için girişimlerde bulunmuş, ancak İngiliz kulübünün talepleri nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kaldı.

YENİ HEDEF ISSA DİOP

Beşiktaş’ın stoper transferindeki alternatifinin Fulham’da forma giyen Issa Diop olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki savunmacı için önümüzdeki günlerde İngiliz kulübüne resmi teklif yapması bekleniyor.

2022 yılından bu yana Fulham forması giyen Diop’un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Tecrübeli savunmacı, bu sezon Premier Lig’de 12 maçta görev aldı ve skor katkısı üretemedi.

Fulham, Diop’u 2022 yılında West Ham United’dan 17.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Fransız savunmacı, Fransa Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde 40 kez forma giydi.