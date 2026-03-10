Beşiktaş’ta Taylan Bulut’la yollar ayrılıyor

Süper Lig’de bu sezon dalgalı bir performans sergileyen Beşiktaş’ta kadro planlamasına ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi.

Siyah-beyazlı ekipte sezon başında transfer edilen Taylan Bulut’un takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük görevine getirilmesinden kısa süre önce transfer edilen 20 yaşındaki sağ bek için Beşiktaş yönetiminin değerlendirme yapacağı belirtiliyor.

KARAR AŞAMASINA GELİNDİ

Alman futbolcu için yaklaşık 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyen siyah-beyazlıların, oyuncunun geleceğiyle ilgili karar aşamasına geldiği ifade edildi.

Haberlere göre Taylan Bulut’un menajeri, oyuncunun durumunu görüşmek üzere İstanbul’a geldi. Menajerin Beşiktaş yönetimiyle yapacağı görüşmenin ardından genç futbolcunun kariyer planının netleşmesi bekleniyor.

Ayrılık kararı alınması halinde Taylan Bulut’un bonservisiyle birlikte takımdan ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 9 maçta görev aldı. Toplam 536 dakika sahada kalan Taylan Bulut, bu süreçte 1 asistlik katkı sağladı.