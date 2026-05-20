Beşiktaş’ta teknik direktör adayları

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik adama çevrildi.

Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon öncesi teknik direktör konusunda kapsamlı bir çalışma yürütürken, gündeme gelen isimlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

VALVERDE ADAYLAR ARASINDA

Siyah-beyazlıların gündemindeki dikkat çekici isim Ernesto Valverde. Daha önce Barcelona, Valencia ve Athletic Bilbao gibi önemli kulüplerde görev yapan deneyimli teknik adamın da değerlendirilen adaylar arasında yer aldığı belirtildi.

Brezilyalı çalıştırıcı Filipe Luís ile de temas kurulduğu öne sürüldü. Son olarak Flamengo’da görev yapan genç teknik adamın Türkiye seçeneğine sıcak baktığı iddia edildi.

GLASNER LİSTEDE

Listeye giren isimlerden biri de Oliver Glasner oldu. Crystal Palace’dan ayrılması beklenen Avusturyalı teknik adamın, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi bileti alması halinde görüşmelere açık olduğu kaydedildi.

Razvan Lucescu, Roberto Mancini ve Ange Postecoglou da siyah-beyazlıların değerlendirdiği adaylar arasında gösterildi.

YERLİ ADAYLAR

Yerli adaylar arasında ise Nuri Şahin, İlhan Palut ve Arda Turan isimleri öne çıktı. Ancak Başakşehir cephesinin Nuri Şahin için ayrılığa sıcak bakmadığı, Başkan Serdal Adalı’nın ise yerli teknik direktör fikrine mesafeli olduğu belirtildi.

Taraftarların sosyal medyada yeniden takımın başında görmek istediği isimlerden Slaven Bilić için ise yönetimin şu aşamada sıcak bir yaklaşım göstermediği öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, yeni teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.