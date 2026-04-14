Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi belirsizliği
Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ndidi’nin durumu netleşmedi. Siyah-beyazlılarda Samsunspor maçı öncesi kadro tercihleri şekilleniyor.
Beşiktaş, Süper Lig’de oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına yeni haftayla birlikte başladı. Siyah-beyazlı ekipte gözler sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi’nin durumuna çevrildi.
Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve Antalyaspor maçında forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, antrenmanlarda bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
Ndidi’nin Samsunspor deplasmanında oynayıp oynamayacağına ilişkin kararın maç gününe kadar netleşmesi bekleniyor.
Teknik heyetin, oyuncunun durumu konusunda temkinli davrandığı ve özellikle Türkiye Kupası’nda oynanacak kritik karşılaşma da göz önünde bulundurularak risk almak istemediği öğrenildi.
HAFTA İÇİ KUPA MAÇI VAR
Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor maçının ardından kupada Alanyaspor ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Orta sahada Ndidi’nin yokluğunda Antalyaspor maçındaki performansıyla dikkat çeken Kartal Kayra Yılmaz’ın yine ilk 11’de görev alması bekleniyor.
Öte yandan hücum hattında da alternatifler artmış durumda. Sol kanatta son haftalarda form yükselten Jota Silva ile sakatlığını atlatan El Bilal Touré’nin dönüşü, teknik heyetin elini güçlendirdi.
Bu gelişmeler doğrultusunda Junior Olaitan’ın merkezde görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, hafta içindeki antrenman performanslarına göre Samsunspor karşılaşmasının ilk 11’ini netleştireceği belirtildi.