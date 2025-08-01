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Beşiktaş’ta yağmur etkili oldu: Vatandaşlar serinliğe kavuştu

Ajans Haberleri
  • 01.08.2025 14:12
  • Giriş: 01.08.2025 14:12
  • Güncelleme: 01.08.2025 14:12
Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta yağmur etkili oldu: Vatandaşlar serinliğe kavuştu

İstanbul’u etkisi altına alan sıcak havanın ardından beklenen yağmur etkisini gösterdi. Beşiktaş’ta aralıklarla etkili olan yağmur, vatandaşlara şemsiye açtırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde bulutlu hava hakim oldu. Ardından başlayan hafif yağış Beşiktaş’ta etkisini gösterdi. Vatandaşlar yağmur yağışıyla birlikte şemsiyelerini açarken, serin havaya kavuştu.

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