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Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı

Ajans Haberleri
  • 03.07.2025 18:00
  • Giriş: 03.07.2025 18:00
  • Güncelleme: 03.07.2025 18:00
Kaynak: DHA
Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde salonda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için yarın saat 12.30’da özel bir uçakla Avusturya’nın başkenti Viyana’ya giderek çalışmalarını sürdürecek.

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