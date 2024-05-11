Beşiktaş’ta yeni tüzük kabul edildi

Beşiktaş’ta kulübün yeni tüzüğü, genel kurula sunulması ve oylanması sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.



Beşiktaş’ta kulübün yeni tüzüğün genel kurula sunulması ve oylanmasıyla ilgili Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, kongre üyeleri ve basın mensupları katıldı. Siyah-beyazlıların yeni tüzüğü, toplantıya katılım sağlayan bin 115 kongre üyelesinin oylaması sonrası oy çokluğuyla kabul edildi.

Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen olağanüstü genel kurulda asil ve yedek üyeliklerde en az iki kadın üye zorunluluğu, Beşiktaş’ta forma giyen sporculara, şehit ve gazi ailelerine özel düzenlemeler, üye sayısının artırılabilmesi için referans olma yılının 3 yıla düşürülmesi, referans gösterme sınırının 35’e yükseltilmesi maddeleri de yeni tüzükle kabul edildi.