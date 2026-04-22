Beşiktaş’tan Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş’ta kiralık oyuncuların geleceği netleşmeye başlarken, Cengiz Ünder için karar verildiği öne sürüldü. Sezon başında Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

İddialara göre siyah-beyazlı yönetim, performansı beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder’in sözleşmesindeki 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama yönünde karar aldı. Bu gelişmeyle birlikte 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Fenerbahçe’ye geri döneceği ifade ediliyor.

27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş formasıyla bu sezon lig ve kupada toplam 27 maça çıkan Cengiz Ünder, 1113 dakika sahada kalırken 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte kiralık oyuncularla ilgili değerlendirmeler sürüyor.

Yönetimin, performansıyla öne çıkan El Bilal Toure için ise farklı bir planı olduğu belirtiliyor. 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan oyuncu için kulübü Atalanta ile görüşmelerin başlayabileceği aktarıldı.

Beşiktaş’ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında kiralık oyuncuların durumu şekillenirken, teknik heyetin raporu doğrultusunda nihai kararların verilmesi bekleniyor.