Beşiktaş’tan Dolmabahçe’de gövde gösterisi

Süper Lig’in 23. haftasında, dördüncü ve beşinci sıraları bir puan farkla paylaşan Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadelede Beşiktaş, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Ndidi, Murillo, Olaitan ve Oh’tan geldi. Yeni transferler Murillo ve Oh, Beşiktaş formasıyla ilk lig gollerini atarak dikkat çekti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 43’e yükselterek haftayı 4. sırada tamamlarken, Göztepe 41 puanla 5. sıraya geriledi.

ORKUN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş’ta kaptan Orkun Kökçü, karşılaşmanın 66. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli orta saha, gelecek hafta ligde oynanacak Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

8. dakika: Orkun Kökçü’nün ceza yayı solundan kullandığı frikikte top savunmaya ve ardından yan direğe çarparak kornere çıktı.

9. dakika: Beşiktaş öne geçti. Orkun’un kullandığı kornerde Ndidi ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

11. dakika: Olaitan’ın pasında Cerny’nin ceza yayı içinden yaptığı şutu kaleci Lis son anda kornere çeldi.

36. dakika: Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Asllani’nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Murillo’nun sert şutu üst direkten ağlarla buluştu: 2-0.

59. dakika: Olaitan, ceza sahası içindeki bireysel çabasının ardından topu ağlara gönderdi: 3-0.

74. dakika: Oh, ceza sahası dışından yaptığı klas vuruşla topu üst köşeden filelere yolladı: 4-0.

KADROLAR VE NOTLAR

Beşiktaş’ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, sol hamstring kasındaki ağrılar nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Teknik heyetin oyuncuyu riske etmediği öğrenildi.

Ara transferde Göztepe’den kadroya katılan Junior Olaitan, eski takımına karşı ilk 11’de sahaya çıktı.

Maç öncesi ısınma sırasında siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu’na tribünlerden destek verdi. Ersin, alkışlarla bu desteğe karşılık verdi.