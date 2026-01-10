Beşiktaş’tan Enes Ünal hamlesi

Transfer çalışmalarını stoper, sol bek ve orta saha bölgeleri üzerinden sürdüren Beşiktaş’tan sürpriz bir atak geldi. Siyah-beyazlıların, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Enes Ünal’ı gündemine aldığı öğrenildi.

Sözcü’nün haberine göre Beşiktaş, Bournemouth’tan ayrılmaya sıcak bakan 28 yaşındaki milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek isteyen Enes Ünal’ın, A Milli Takım’la Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hedeflediği belirtiliyor.

YALÇIN’DAN DOĞRUDAN TEMAS

Haberde, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Enes Ünal ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve tecrübeli çalıştırıcının oyuncuya “Beşiktaş’a gel” çağrısında bulunduğu aktarıldı. Bu temasın ardından Enes Ünal’ın siyah-beyazlı kulübe daha sıcak bakmaya başladığı ifade edildi.

Beşiktaş’ın transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle sonuçlandırmak istediği kaydedilirken piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Enes Ünal için Fenerbahçe’nin de devrede olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübün, yerli rotasyonu kapsamında milli futbolcuyu kiralamayı planladığı belirtiliyor.

Enes Ünal, bu sezon Bournemouth formasıyla 9 karşılaşmada görev alırken 1 gol kaydetti.