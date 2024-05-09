Beşiktaş’tan Ghezzal ile Rashica'nın durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık geçiren futbolcuları Rachid Ghezzal ile Milot Rashica'nın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Spor 09.05.2024 15:23 Giriş: 09.05.2024 15:23

Güncelleme: 09.05.2024 15:27 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA