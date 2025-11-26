Beşiktaş’tan hakem Atilla Karaoğlan'a sert tepki

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynanan karşılaşmada verilmeyen penaltı pozisyonuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayımladığı VAR kayıtları sonrası sert bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, 36. dakikada yaşanan pozisyonun VAR tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının ardından hakem Atilla Karaoğlan’a yönelik eleştirilerde bulundu. Açıklamada, Karaoğlan’ın “penaltı kararını vermemek için üstün bir performans sergilediği” ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, kayıtları izlerken hakemin “kavram karmaşası yaşadığını” savunarak, pozisyonda oyuncunun kolunu abartılı şekilde açtığını ve topa yönlendirdiğini belirtti. Kulüp, bu tür durumlarda topun bilerek oynanması ya da dizden sektiği gibi unsurların dikkate alınmadığını vurguladı.

Açıklamada, maç içinde pozisyonu doğru süzemeyen Karaoğlan’ın, VAR monitoründe tekrar tekrar izlediği görüntülerde de penaltı kararını vermemek için “kavramları çorba ettiği” ifade edildi. Beşiktaş, hakemin bu tutumunun maçın kaderine doğrudan etki ettiğini belirtti.

Merkez Hakem Kurulu’na yönelik eleştirilerin de yer aldığı metinde, Karaoğlan’ın maça atanmasının “skandala çanak tutmak” olduğu kaydedildi. Kulüp, yeterli eğitime sahip olmadığını ve kötü niyetli davrandığını iddia ettiği hakemi sezonun geri kalanında “yakından takip edeceğini” duyurdu.