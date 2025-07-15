Beşiktaş’tan Kyle Walker-Peters açıklaması

Beşiktaş, 28 yaşındaki İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Dün anlaşmayla ilgili sosyal medyada çıkan bazı haberleri yalanlayan Beşiktaş, sosyal medyaya düşen yıllık ücret haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Siyah-beyazlı kulüp, Peters'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

“Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Kyle Walker-Peters, geçen sezon Premier Lig'de Southampton formasıyla 33 maça çıkmıştı.

Kyle Walker-Peters; Jurasek, Abraham ve Orkun Kökçü'den sonra Beşiktaş'ın 4'üncü transferi olacak.