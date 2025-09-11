Giriş / Abone Ol
Beşiktaş’tan Ndidi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

  • 11.09.2025 11:35
  • Giriş: 11.09.2025 11:35
  • Güncelleme: 11.09.2025 11:36
Kaynak: DHA
Beşiktaş’tan Ndidi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ, Nijerya Milli Takımı’nın Güney Afrika ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Wilfred Ndidi’nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Nijerya milli takımının Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeni ile oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

