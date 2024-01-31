Beşiktaş’tan Salih Uçan açıklaması

Beşiktaş, Sivasspor maçında sakatlanan Salih Uçan’ın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada orta saha oyuncusu Salih Uçan’ın adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor‘la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan‘ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."