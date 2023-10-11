Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Beşiktaş’tan seçimin erteleneceği yönündeki haberlere yalanlama

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Ajans Haberleri
  • 11.10.2023 14:02
  • Giriş: 11.10.2023 14:02
  • Güncelleme: 11.10.2023 14:03
Kaynak: İHA
Beşiktaş’tan seçimin erteleneceği yönündeki haberlere yalanlama

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yazılı, görsel ve dijital medyada kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır. 6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder; Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz."  

BirGün'e Abone Ol

 

 

 